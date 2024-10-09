Андролог Гладышев предупредил о риске бесплодия у военных СВО

Врач-андролог Владислав Гладышев рассказал «Ридусу», что участники специальной военной операции (СВО) более подвержены бесплодию, чем другие мужчины.

Бесплодие у участников спецоперации может развиться на фоне посттравматического стрессового расстройства. Врач-андролог Владислав Гладышев прошел Афганистан. Эксперт на практике встречался с тем, как военные по-разному реагируют на стресс. Некоторые уже вне зоны боевых действий не могут обходиться без тех или иных успокаивающих веществ. Еще одна проблема военных — венерические заболевания, которые на фоне стресса особенно негативно влияют на работу репродуктивной системы.

«Существует такое солидное издание «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне», там целый том посвящен этой проблеме», — рассказал собеседник «Ридуса».

Эксперт считает, что проблема не станет массовой. В настоящее время мужчины добровольно вступают в состав Армии России. Пока нет всеобщей мобилизации, не стоит говорить о масштабности проблемы.

Врач-андролог Гладышев рекомендует участникам спецоперации, действующим и ветеранам, посещать консультации психиатра. Эксперт обратил внимание, что психологи столь квалифицированную помощь не окажут. Работа со специалистом восстановит репродуктивную функцию организма.

Ранее сообщалось, что психолог Зосимов предупредил о возможном росте репродуктивного насилия в случае принятия налога на бездетность.