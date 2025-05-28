Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о перемирии из-за страха заболеть раком

Актриса Анджелина Джоли через своего посредника обратилась к бывшему супругу Брэду Питту с предложением о перемирии из-за страха, что ее организм даст сбой из-за сложного разбирательства относительно прав собственности на французскую винодельню, сообщил Radar Online со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, актриса опасается, что сложный и длительный бракоразводный процесс негативно отразится на ее самочувствии. Она не исключает развитие различных заболеваний, в том числе и онкологических. По словам источников, актриса хочет жить дальше без стрессов.

«Однажды вечером Анджелина написала Брэду сообщение, когда выпила несколько бокалов вина, и с этого все и началось. Это переросло в полномасштабную просьбу о перемирии», — рассказал RadarOnline.com друг актрисы.

По информации издания, актриса может согласиться на оформление опеки над детьми таким образом, чтобы она устроила всех членов семьи. Много сил у актрисы занимает борьба за французскую винодельню, уверены собеседники. Анджелина Джоли продала свою долю в 2022 году. Бывший супруг уверен, что без его согласия актриса не имела права заключать подобную сделку. Брэд убежден, что сделка была мотивирована исключительно местью и желанием навредить репутации винодельни. Юридическая команда Джоли отрицает подобные обвинения.

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