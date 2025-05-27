Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч приговорен к году и 10 месяцам лишения свободы

Известного турецкого актера Халита Эргенча приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщило издание Sözcü.

Эргенч приобрел всеобщую известность после того, как сыграл в сериале «Великолепный век» султана Сулеймана. Его обвинили в том, что он дал ложные показания в рамках дела о массовых протестах, которые проводили в Стамбуле. Власти хотели вырубить городской парк Гези ради строительства очередного торгового центра.

Изначально для Эргенча просили назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы. В дальнейшем было принято во внимание, что актер не был ранее судим, и по этой причине окончательный приговор назначен в размере одного года и 10 месяцев заключения.

Ранее сообщалось, что умер обладатель Золотой пальмовой ветви Канн, французский режиссер и актер Марсель Офюльс. Он скончался 24 мая, на момент смерти ему исполнилось 97 лет. Вершиной его карьеры стала победа на «Оскаре» в 1988 году за фильм «Отель Терминус: Время и жизнь Клауса Барби», а также триумфы в Каннах и две награды Берлинале.