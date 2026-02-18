Анемия: болезнь, которую маскируют под усталость: семь скрытых сигналов организма

Железодефицитная анемия часто остается незамеченной, маскируясь под банальное переутомление. Человек списывает слабость, шум в ушах и головную боль на стресс или недосып, не подозревая, что организму катастрофически не хватает железа, сообщил gorod55.ru.

В Минздраве омской области предупредили, что существуют и более красноречивые сигналы, которые врачи называют сидеропеническим синдромом. Это состояние, когда дефицит железа проявляется внешне: кожа становится сухой, волосы редеют и выпадают, ногти расслаиваются, в уголках рта появляются болезненные трещины, а язык начинает печь.

Многие не знают, что анемия влияет и на состояние нервной системы: появляются раздражительность, депрессивные состояния, мышечная слабость, сбои сердечного ритма и даже провалы в памяти. У пожилых людей последствия еще серьезнее — болезнь ускоряет старение, повышает риск падений и провоцирует когнитивные нарушения.

«При железодефицитной анемии наблюдаются поражения ЖКТ, проявляющиеся в виде хронических гастритов и синдромов нарушения всасывания в кишечнике. При этом снижение секреции и кислотообразования при хронических гастритах рассматривается как следствие, а не причина железодефицита», — рассказали в региональном минздраве Городу55.

По данным специалистов, чтобы полностью восстановить запасы железа в организме, требуется два-три месяца систематического приема назначенных препаратов. Прерывать курс раньше времени нельзя: если не довести дело до конца, болезнь с большой вероятностью вернется.

