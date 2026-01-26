Ангел пролетел над Каширой: что запечатлели местные жители в небе
REGIONS: ангельский образ из облаков засняли жители в небе над Каширой
Фото: [Медиасток.рф]
Над улицами Каширы развернулась картина, больше похожая на мираж, чем на обычную небесную картину, сообщил REGIONS.
Воздушная масса, плывущая в вышине, внезапно обрела идеальные, почти скульптурные очертания крылатого посланца. Кадры, сделанные горожанами в сквере имени Моргунова, мгновенно разлетелись по соцсетям с красноречивой и трогательной подписью: «Ангел наблюдает за Каширой».
С метеорологической точки зрения этот летящий силуэт — не что иное, как причудливая комбинация природных стихий. Эксперты отмечают, что облака, складывающиеся в узнаваемые фигуры — будь то животные, символы или лики, — не относятся к отдельному классу. Это результат сиюминутного стечения обстоятельств: динамики воздушных потоков, игры солнечных лучей и специфической влажности, на краткий миг «вылепивших» в небе законченный образ.
