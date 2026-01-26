«Улыбалась во все 32»: во Владивостоке запечатлели идеальный растущий серп Луны

Жительница Владивостока в ночь на 26 января заметила на небе необычное явление, которое сфотографировала, сообщил vostokmedia.com.

Корреспондент издания напомнил о тренде в соцсетях, когда пользователи просят вселенную подать им знак. На фотографии местной жительницы зафиксирован момент, когда будто подается позитивный сигнал. В ночь с воскресенья на понедельник жительница дальневосточной столицы заметила в небе растущий серп Луны. Она поделилась впечатлениями.

«Она (луна. — Прим. ред.) мне словно улыбалась — настолько красиво и во все 32», — с восторгом вспоминает девушка, ставшая случайным свидетелем небесного знака.

На фотографии видно, как освещенная Солнцем часть лунного диска начинает набирать силу, формируя изящный и практически идеальный полумесяц. Этот тонкий серп, закругляющийся в совершенную дугу, знаменует начало периода роста в лунном цикле.

Растущий серп — это вторая и очень динамичная фаза лунного цикла, которая наступает сразу после Новолуния и ведет к Первой четверти. В этот период тонкий, изящный серп Луны становится все ярче и заметнее на вечернем небе с каждым днем.

