Анимационное порно показали подростки пассажирам электрички в Подмосковье

Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент, который, по словам очевидцев, произошел в электричке Апрелевка — Железнодорожный. Пассажиры рассказали, что подростки показывали через окно анимационное порно. Эксперт в области права Гульназ Измайлова рассказала REGIONS, что несовершеннолетние граждане нарушили законодательство РФ.

По информации местных телеграм-каналов, пользователи возмущены выходкой ребят, которым примерно от 10 до 15 лет. Многие пишут, что родителям важно провести профилактические беседы. Некоторые пользователи настроены более категорично. Они уверены, что подростков необходимо привлечь к ответственности.

Эксперт Гульназ Измайлова отметила, что публичная демонстрация порнографических материалов влечет за собой уголовную ответственность. Специалист также подчеркнула, что обстоятельства правонарушения отягощаются публичным характером демонстрации противоправных материалов, потенциально доступных для детской аудитории. Вместе с тем, поскольку деяние совершено лицами, не достигшими совершеннолетия, определение конкретных правовых последствий будет обусловлено их возрастным цензом и индивидуальной оценкой сопутствующих факторов инцидента.

«К несовершеннолетним могут применяться принудительные меры воспитательного воздействия, либо им может быть назначено наказание, но в более мягкой форме (например, ограничение свободы, обязательные работы, штраф, условный срок). Если подростки достигли возраста уголовной ответственности (обычно с 16 лет за данное преступление), они подлежат уголовному преследованию», — пояснила юрист.

