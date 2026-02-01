Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo поделился мнением о дальнейшей карьере и судьбе президента Украины Владимира Зеленского. Видео ответа Дмитрий Медведев также разместил в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев отметил, что периодически знакомится с мнением многих политиков о дальнейшей судьбе Зеленского. Спикер назвал главу киевского режима персонажем. Он отметил, что не хочет обсуждать, что именно ожидает Зеленского в будущем.

Медведев напомнил слова писателя Михаила Булгакова: «Аннушка уже разлила масло…». Спикер отметил, что писатель был киевлянином.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло". И, значит, головы ему не сносить», — отметил Медведев.

