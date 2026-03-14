Аномальное тепло в столице: снег тает с рекордной скоростью — ко Дню космонавтики от него не останется и следа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил, что в выходные 14-15 марта жителей Москвы и Центральной России ждет по-настоящему весенняя погода. Причиной станет обширный антициклон, который распространит свое влияние на большую часть Русской равнины. Синоптик пообещал солнце и апрельское тепло, нехарактерное для марта.

В пятницу, 13 марта, воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +14 градусов, отметил эксперт. Это позволило обновить суточный рекорд второй день подряд. Предыдущее достижение для этой даты (+11,5) держалось с 2002 года.

«На улицах Москвы сохранится необычное мартовское тепло», — отметил эксперт.

Выходные — 14 и 15 марта — также не обойдутся без температурных максимумов, прогнозирует синоптик. В субботу ночью ожидается от 0 до +3, днем столбики термометров поднимутся до +11…+14. Воскресенье начнется с небольших заморозков (до -2…+1), но днем воздух прогреется до +10…+13 градусов.

Рекорд для 14 марта составляет +13,7 (установлен в 2025 году), для 15 марта — +9,8 (держится с 2015 года). Ветер будет южным и юго-восточным, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 757 мм ртутного столба.

«Начало следующей недели порадует москвичей солнце и апрельским теплом», — отметил специалист.

По мнению эксперта, начало новой недели порадует москвичей солнцем и апрельским теплом. В темное время суток температура будет опускаться до -3, днем воздух стабильно прогреется до +8…+11. Снежный покров на ВДНХ, который сейчас составляет 39 сантиметров, за выходные уменьшится на 10–12 сантиметров. К концу следующей недели сугробы осядут еще на 20 сантиметров, а к середине месяца, по прогнозам Тишковца, снег в столице практически исчезнет. Ко Дню космонавтики от него не останется и следа.

