Анонс саммита и обсуждение партнерства: в Кремле начались переговоры Путина и султана Омана

По данным издания, во время переговоров российский президент сообщил о намерении проведения совместного с арабскими странами саммита. По словам Путина, инициативу поддержали многие арабские партнеры. Мероприятие анонсировано на текущий год. Президент пригласил султана также стать гостем саммита.

«Конечно, по линии министерства иностранных дел информация проходила», — отметил президент Путин.

По данным издания, президент РФ и султан Омана обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта и сельского хозяйства, логистики и взаимных инвестиций. Кроме того, спикеры обсудили вопрос о возможном расширении сотрудничества в энергетической сфере. Энергетические компании, функционирующие в России, заинтересованы в сотрудничестве.

В начале переговоров у султана возникли сложности с наушниками, но президент РФ помог разобраться в использовании техники.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Исакова послом в Уругвае.