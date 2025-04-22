Путин назначил Исакова послом в Уругвае

Согласно указу, который опубликовали на официальном ресурсе правовой информации, Владимир Путин, президент Российской Федерации, назначил Алексея Исакова на должность посла в Восточной Республике Уругвай.

Алексей Исаков стал чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай, а также по совместительству получил должность наблюдателя Российской Федерации при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции. Другим распоряжением глава государства освободил Андрея Будаева от занимаемых ранее постов.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от обязанностей посла России в Австралии Павловского.