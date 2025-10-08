Антиабортный молебен пройдет в Подмосковье

В Химках в субботу, 11 октября, в храме Богоявления Господня священнослужители проведут антиабортный молебен, сообщил REGIONS.

По информации издания, священнослужители приглашают верующих в храм Богоявления Господня на улице Лавочкина, чтобы помолиться о защите жизни нерожденных детей. Верующие будут обращаться к святым с молитвами о сохранении семейного благочестия и о даровании мудрости будущим родителям. Мероприятие начнется в 13:00. По данным организаторов, антиабортный молебен пройдет в третий раз. Подобные мероприятия ориентированы на сохранение традиционных семейных ценностей.

«Молитвенно обращаясь к ним в день молебна, мы будем просить укрепить семьи в благочестии и даровать мудрость будущим родителям», — уточнили священнослужители.

В Химкинском благочинии подчеркнули символическое значение выбранной даты — 11 октября. Этот день в православном календаре посвящен памяти святых, чьи жизненные принципы служат духовной опорой для сохранения семейных ценностей и защиты жизни.

Среди почитаемых в эту дату — преподобный Харитон Исповедник, благочестивые супруги Кирилл и Мария Радонежские. Супруги вошли в историю как образцовые родители, воспитавшие преподобного. Их семейный союз рассматривается верующими как эталон отношений мужчины и женщины в браке. Преподобный Харитон Исповедник прославился неизменной верностью христианским идеалам и делами милосердия.

