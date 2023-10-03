Антон Силуанов: Минфин видит в продаже алкоголя онлайн больше преимуществ, чем недостатков

Глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации рассказал, что представляемое им ведомство выступает «за» продажу алкоголя в режиме онлайн, пишет агентство ТАСС .

Спикер отметил, что данная тема является дискуссионной. Часть фракций выступает категорически против, другая – поддерживает продажу алкоголя онлайн.

На данный момент прийти к общему мнению не получилось, поэтому не принято никакого решения, которое зафиксировано на законодательном уровне.

Министр РФ признает, что у легализации алкоголя есть недостатки, но преимуществ намного больше.

Можно предположить, что одна из проблем, - это фальсифицированный товар, который могут доставлять при заказе онлайн. Согласно данным НИФИ Минфина около 99% алкоголя продают онлайн через продавцов, у которых нет лицензионных свидетельств.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2023 года и до 31 июля 2026 года будет внедрен эксперимент. Жители России смогут купить вино отечественного производителя через интернет-портал «Почта России». Доставка будет осуществлена через 24 часа после одобрения заявки. В эксперименте принимают участие некоторые регионы РФ.