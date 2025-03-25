AP: соруководитель Samsung Чон Хи Хан умер в возрасте 63 лет от сердечного приступа

Высокопоставленный сотрудник Samsung Electronics Чон Хи Хан ушел из жизни во вторник, 25 марта, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании.

По данным издания, сотрудник внес большой вклад в развитие телевизионного бизнеса компании. В его обязанности входил контроль производства бытовой электроники и мобильных устройств. Чон Хи Хан умер в больнице в возрасте 63 лет. Причина — сердечный приступ.

По данным издания, обязанности Хана будет выполнять генеральный директор по производству полупроводников. Считается, что именно реализация проектов, предложенная Чон Хи Ханом, принесла компании всемирную славу. Он присоединился к коллективу Samsung в 1988 году. Большую часть профессиональной деятельности посвятил именно разработке телевизоров.

По информации издания, в 2022 году он получил должность заместителя председателя совета директоров и стал генеральным директором. Партнеров компании уже предупредили о кадровых заменах, связанных со смертью Чон Хи Хана.

Ранее сообщалось, что умер экс-агент КГБ, который работал на британскую разведку.