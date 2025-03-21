Умер экс-агент КГБ, который работал на британскую разведку
Умер работавший на британскую разведку экс-агент КГБ Олег Гордиевский
Фото: [pxhere.com]
В возрасте 86 лет умер бывший агент КГБ Олег Гордиевский. Об этом сообщает издание The Guardian, уточняя, что все произошло 21 марта.
Источники издания уточняют, что Гордиевского нашли мертвым в его доме, расположенном в графстве Суррей. Бывшего агента КГБ, который ранее дослужился до звания полковника и стал самым высокопоставленным офицером КГБ, сбежавшим в Британию, там охраняли.
Напомним, что офицера разведки направили в Лондон, но потом выяснилось, что он стал работать на британскую МI6. Тогда шпиона сначала отозвали в Москву, но в 1985 году тот смог бежать из СССР: сотрудники посольства Британии вывезли его в багажнике машины через Финляндию. Ранее также сообщалось, что Гордиевский был приговорен к смертной казни за госизмену.
Напомним, ранее в Британии заблокировали российские активы на миллиары евро.