Аппараты минерализованной воды установили на шахте в Волгоградской области

По информации издания, газированная минерализованная вода насыщена углекислым газом. Она помогает организму адаптироваться к тяжелой физической работе. Аппараты установили в рамках реализации программы по улучшению условий качества труда шахтеров.

По данным издания, у горняков есть выбор — утолить жажду при помощи новых автоматов или же воспользоваться новыми питьевыми системами. Каждому рабочему выдают мягкий резервуар для воды, который можно надеть на спину как рюкзак.

«Организм в условиях подземной работы теряет много жидкости, поэтому обеспечение качественной питьевой водой — один из важнейших факторов безопасности. А газированная вода не только утоляет жажду, но и помогает быстрее восстановить силы после нагрузки», — рассказал директор по производственной безопасности Владимир Пономарев.

По данным издания, качеству воды уделяют приоритетное внимание. Пробы регулярно проверяют в Государской лаборатории. Воду добывают из собственной скважины. Затем ее очищают при помощи различных установок. Сотрудники проводят механическую и угольную фильтрацию, а также ультрафиолетовое обеззараживание. Воспользоваться новыми автоматами с газированной водой шахтерам предложено перед спуском в рудник и после смены. Рабочие положительно оценивают нововведение.

«Вода — это первое, что нужно в шахте, это жизненно важный ресурс, без нее никуда. А если она еще и газированная — совсем другое дело, моментально освежает, и усталость после смены отступает быстрее. Хорошая инициатива!» — высказал мнение проходчик 4-го разряда участка подземного транспорта Владимир Гетынгер.

Ранее врач Семенова рассказала, что будет, если пить больше четырех литров воды в день.