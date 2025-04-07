Врач Семенова рассказала, что будет, если пить больше 4 литров воды в день

Употребление большого количества жидкости, более четырёх литров в сутки, может привести к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов. Об этом в беседе с агентством РИА Новости поведала Ольга Семенова, врач-терапевт из Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава.

Эксперт отметила, что здоровые почки могут перерабатывать до 800–1000 миллилитров жидкости в час, поэтому чрезмерное потребление воды может быть опасно только в исключительных ситуациях.

Однако, если человек потребляет слишком много жидкости — более четырёх-пяти литров в сутки, — это может привести к проблемам со здоровьем. Например, к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови из-за того, что электролиты «вымываются» из организма, предупредила Семенова.

«Симптомы такого состояния: тошнота, судороги, спутанность сознания», — сказала врач.

Как отмечает Семёнова, избыточное потребление жидкости может стать причиной перегрузки почек у людей с хроническими заболеваниями этих органов. Также стоит ограничить употребление жидкости пациентам с сердечной недостаточностью и эндокринными нарушениями, чтобы избежать отёков и ухудшения самочувствия.

«В целом, „передозировка“ водой почти невозможна, если пить постепенно, а не залпом», — резюмировала терапевт.

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