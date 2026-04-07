«Апрельский снег — не катастрофа»: почему специалист Платонова советует дачникам не паниковать и как спасти посадки

Апрель в Подмосковье порой напоминает русскую рулетку: яркое солнце днем может смениться снегопадом ночью. Многие дачники, воодушевленные первыми теплыми днями, спешат заняться посадками — высевают морковь, лук, высаживают капустную рассаду и цветы. Но внезапное возвращение зимы способно поставить под угрозу результаты их труда. REGIONS обратилась к Марине Платоновой, специалисту садово‐паркового хозяйства из Подмосковья, чтобы узнать, как минимизировать ущерб от апрельских заморозков.

Снег в апреле: угроза или неожиданный помощник?

По словам Марины Платоновой, апрельский снег — не катастрофа, а временная трудность, с которой можно справиться без серьезных потерь. Ключевое условие успеха — своевременная и грамотная реакция.

«Снег в апреле — это не самое страшное, что может случиться с посадками. Куда опаснее резкие заморозки после оттепели. Мокрый снег сам по себе не так губителен, он даже выполняет роль укрытия, сохраняя тепло у поверхности почвы. Но если снегопад сменяется сильным похолоданием, растения могут пострадать. Поэтому задача дачника — не дать холоду „добить“ то, что припорошило снегом», — объясняет Марина Платонова.

Степень ущерба для растений зависит от трех факторов:

· фазы развития культуры;

· продолжительности похолодания;

· предварительной закаленности растений.

Семена в почве обычно хорошо защищены — грунт остывает постепенно и служит им надежным укрытием. Наибольшую опасность представляют температурные качели: когда днем температура поднимается выше нуля, а ночью опускается ниже. В таких условиях тонкий слой снега может сыграть роль защитного барьера, создавая воздушную подушку. Однако слишком толстый снежный покров способен навредить.

«Морозостойкие культуры — морковь, петрушка, укроп, лук-севок, чеснок — спокойно переносят кратковременное похолодание до -5…-7 градусов, особенно если они уже взошли. А вот рассада капусты, особенно цветной и брокколи, может пострадать. Теплолюбивые цветы — бархатцы, циннии — вообще могут погибнуть. Поэтому действовать нужно дифференцированно», — рассказывает Марина Платонова.

План действий при внезапном снегопаде

Эксперт предлагает четкий алгоритм для дачников, застигнутых непогодой врасплох:

Спокойная оценка ситуации. Если температура держится около нуля, а прогноз обещает скорое потепление, растения, скорее всего, выдержат испытание. Тревожиться стоит, если после снегопада ожидаются морозы до −5 ∘C и ниже.

Защита уязвимых культур. Используйте доступные материалы: спанбонд, лутрасил, пленку. В экстренной ситуации подойдут подручные средства — картонные коробки, старые ведра, обрезанные пластиковые бутылки. Важно создать воздушную прослойку между растением и холодным внешним слоем.

Своевременное снятие укрытий. Как только температура стабильно перейдет в плюс, укрытия нужно убрать. Задержка может привести к выпреванию растений и развитию грибковых заболеваний.

Рекомендации по культурам

Марина Платонова дает конкретные советы для самых распространенных весенних посадок:

Холодостойкие культуры (морковь, петрушка, укроп, редис, салат, лук‐севок, чеснок, горох). Взошедшие растения выдержат кратковременный снег. Для подстраховки можно присыпать грядки торфом или перегноем. Если всходов еще нет, вмешательство не требуется — семена благополучно переждут похолодание.

Капуста (ранние сорта белокочанной, цветная, брокколи, пекинская). Рассаду в грунте обязательно укрывайте спанбондом или пленкой на дугах. Особенно уязвимы цветная капуста и брокколи — они могут погибнуть уже при −2...−3 ∘C.

Картофель. Если ростки еще не появились, беспокоиться не о чем. При наличии всходов срочно окучивайте повыше либо укрывайте посадки. Ботва может пострадать, но клубни останутся невредимыми.

Цветы (бархатцы, циннии, астры, георгины). Высаженные растения лучше укрыть. Бархатцы и циннии не переносят заморозков и погибают полностью. Астры и георгины могут пострадать, но впоследствии восстанавливаются.

«Лучшее укрытие для небольших грядок — дуги с нетканым материалом. Он пропускает свет и воздух, но сохраняет тепло. Если снега много, материал может промокнуть и провиснуть, поэтому лучше накинуть его с запасом, а по краям придавить досками или камнями. Пленка тоже подойдет, но под ней нужно оставить зазор для вентиляции, иначе растения могут подпреть», — советует Марина Платонова.

Распространенные ошибки, которых стоит избегать

Специалист предостерегает от действий, способных усугубить ситуацию:

Полив перед заморозками. Влажная почва быстрее остывает, что повышает риск подмерзания корней.

Плотное укрытие без вентиляции. Пленка, прилегающая вплотную к растениям, создает парниковый эффект. Последующее похолодание становится двойным стрессом для культур.

Ранняя обрезка поврежденных листьев. Дайте растениям время прийти в себя. Оцените ущерб через несколько дней — то, что кажется погибшим, может восстановиться.

Тяжелые укрытия. Избегайте материалов, способных сломать хрупкие стебли. Оптимальный выбор — легкий спанбонд или даже старые газеты.

Профилактика: готовимся к сюрпризам заранее

Чтобы внезапные заморозки не застали врасплох, эксперт советует:

· держать на даче запас укрывного материала (спанбонда, лутрасила, пленки) — он занимает мало места, но может спасти урожай;

· разбивать посадки на несколько этапов: если первая партия пострадает, останется запасная;

· обустраивать высокие грядки — они прогреваются быстрее и меньше подвержены воздействию заморозков;

· выбирать для раннего сева холодостойкие сорта, адаптированные к резким перепадам температур.

Апрельский снег — это не приговор для урожая. Грамотные действия, правильный выбор укрывных материалов и взвешенный подход помогут сохранить большинство посадок. Главное — оперативно реагировать на изменения погоды и не переусердствовать с мерами защиты

