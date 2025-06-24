«Роскачество» планирует ввести ГОСТ на купальники

Глава «Роскачества» Максим Протасов проинформировал, что в России для импортированной продукции и товаров отечественного производства введут ГОСТ на купальники, сообщило интернет-издание «Абзац».

Максим Протасов выразил уверенность, что опережающий стандарт к купальникам в техническом комитете «Роскачества» будет разработан. Глава «Роскачества» отметил, что при определении стандартов специалисты будут учитывать исключительно качество товара. Значение будет иметь, удобен ли костюм для потребителя. Насколько он будет соответствовать таким критериям, как воздухопроницаемость и гигроскопичность. Ведомство не будет решать, какого цвета или фасона должен быть купальник.

«В стандартах не прописывается ни цвет, ни дизайн, ни какие-то потребительские устойчивые характеристики. В первую очередь, что прописывается в стандартах – это требование к качеству продукции», – рассказал Протасов.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал мнение, что в России необходимо ввести для отдыхающих в общественных местах вблизи водоемов определенный дресс-код. При его несоблюдении важно назначать гражданам выплату штрафа, уверен депутат.

«Считаю, что должен быть дресс-код и местные власти не должны стесняться вешать соответствующее объявление для тех, кто своим умом не может дойти до того, что разгуливание в трусах и купальниках по городу не поощряется», – отметил политик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал карту самых популярных и безопасных локаций региона, которые подходят для отдыха у водоема. Подробнее о каждом из мест — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».