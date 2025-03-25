Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну после Второй мировой войны нацистах

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил государственным учреждениям рассекретить документы о нацистах, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. Информацией поделился глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос, сообщило El Comercio.

Согласно данным издания, по поручению президента информация будет публично представлена общественности. Глава страны считает, что нет никакой необходимости в скрытии данных о том, кому из представителей нацистского режима выдали убежище в Аргентине.

Кроме того, президент поручил раскрыть данные о действиях вооруженных сил Аргентины в период послевоенных лет вплоть до 1983 года. Официальный представитель Мануэль Адорни проинформировал об обнародовании данных, но не уточнил, о каких именно документах идет речь.

«Это решение является ответом на выполнение указа 4/2010, который, хотя и был издан почти 15 лет назад, так и не был полностью реализован», — заверил Адорни в Каса Росада, резиденции исполнительной власти.

По мнению президента, самые главные документы находятся в архивах Минобороны Аргентины. Ведомство, как и другие государственные учреждения, обязано теперь предоставить доступ к информации. По данным издания, достоверно известно, что после Второй мировой войны в Аргентину прибыли Йозеф Менгеле и Адольф Эйхман. О раскрытии документации того времени настаивали США.

Ранее сообщалось, что аргентинская оппозиция обвинила в коррупции сестру президента Милея.