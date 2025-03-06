Аргентинская оппозиция обвинила в коррупции сестру президента Милея

Аргентинские оппозиционеры инициировали разбирательство, обвинив Карину Милей, сестру главы государства Хавьера Милея, в коррупционных действиях. Об этом заявила Элиса Каррио, лидер партии «Гражданская коалиция», в своем аккаунте в соцсети X.

Согласно ее заявлению, депутаты Моника Фраде и Максимилиано Ферраро, представляющие «Гражданскую коалицию», в среду, 5 марта, официально обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность секретаря канцелярии президента, подозревая ее в получении взяток, злоупотреблении влиянием и нарушении норм этики.

Ранее телеканал TN сообщал о начале прокурорской проверки жалоб, поданных против Хавьера Милея в связи с ситуацией вокруг криптовалюты. В общей сложности против президента подано 112 исков.

Президент Аргентины разместил в социальной сети X информацию о конкретной криптовалюте, что вызвало скачок ее стоимости, за которым последовало падение.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Милей удалил совместные фото с Зеленским.