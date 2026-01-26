Арктика в Подмосковье: аномальный холод и «алмазная пыль» создали над Раменским фантастические световые столбы

В подмосковном Раменском и окрестностях природа устроила фантасмагорическое световое шоу, которое местные жители вряд ли забудут. Специалисты по климату подтверждают: подобное явление для средней полосы России — редкость, почти исключение, сообщил REGIONS.

Несмотря на редкость, мистика в данном процессе отсутствует. Световые колонны, устремляющиеся в небесную высь, — не иллюзия и не знак свыше, а результат тонкого совпадения нескольких факторов. Когда температура опускается ниже −15 °C, в воздухе образуются микроскопические кристаллы льда идеальной шестигранной, плоской формы.

Важную роль играет предшествующая погода: повышенная влажность перед заморозками насыщает воздух влагой. В условиях полного штиля эти мельчайшие ледяные частицы не рассеиваются, а зависают у земли, формируя невидимую глазу, но плотную оптическую завесу — «алмазную пыль».

Феномен проявляется только при встрече этой ледяной взвеси с мощным источником света. Будь то луч уличного фонаря, свет фар или небесные светила у горизонта, он ловко отражается от миллионов парящих горизонтальных поверхностей. Мозг человека объединяет эти крошечные блики в единый, четкий, вертикально направленный поток.

