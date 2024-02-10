Армия РФ подходит к Часову Яру: в городе объявлена экстренная эвакуация населения

В интернет-мессенджерах появляется информация о том, что армия РФ приближается к Часову Яру.

На данный момент Часов Яр — это населенный пункт, который находится под временным руководством украинского правительства. Расположен близи Артемовска. Имеет стратегическое значение. В социальных сетях военные СВО сообщают, что освобождение города сыграет важную роль в дальнейшем продвижении к Краматорску.

Блогер и военный эксперт Юрий Подоляка информирует, что вблизи населенного пункта ведутся активные бои. Непосредственно в Часовом Яре Украиной объявлена экстренная эвакуация населения. Сообщается, что армия РФ вошла на территорию Поповского леса. До Часова Яра остается около 1.5 километров. Активные бои продолжаются.

Ранее экстрасенс Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что произойдет в 2024 году: весной российскими военными будут освобождены стратегические населенные пункты, а государственные границы РФ изменятся. Также произойдет много важных событий, не связанных с СВО.