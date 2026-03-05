Аромат мести за 3,5 млн руб.: ревнивая дагестанка расколотила флаконы на миллионы, оставив мужу «свадебный подарок»
Mash: россиянка разбила духи на ₽3,5 млн в магазине мужа из-за второй супруги
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Кизляре семейная драма обернулась настоящим погромом. Местный житель завел вторую супругу. Однако первую жену такой поворот событий не устроил. Женщина взяла в руки молоток и отправилась в магазин, принадлежащий неверному супругу, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.
По информации канала, в результате стихийного правосудия люди не пострадали. Автомобиль мужа женщины превратился в груду металла, а большая часть товара в торговой точке была уничтожена на месте. Особенно досталось парфюмерной продукции — разбитых флаконов набралось на 3,5 млн руб.
Оставшиеся целыми духи женщина трогать не стала, оставив их с ироничным посланием: «Вот вам свадебный подарок». После того как пыль осела, супругу пришлось вызывать профессиональных уборщиков, чтобы привести разгромленный магазин в порядок.
Ранее сообщалось, что в Дагестане мусульманин задушил жену из-за подозрений в измене и похоронил тело.