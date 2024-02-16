Минобороны России сообщают, что артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ пытались прорваться на территорию России. Реализации задуманного украинских военных помешали бойцы СВО, которые в очередной раз продемонстрировали слаженную командную работу. Огневые задачи на данном направлении выполняло артиллерийское подразделение группировки войск «Запад», применив гаубиц Д-30.

Военные России знают все маршруты, которыми пользуется противник на данном направлении. Известны также места нахождения укрытий. Артиллерия РФ наносит точечные удары. Военное командование Украины знакомо с реальной обстановкой на данном направлении, но продолжает отправлять группы с целью очередной попытки прорыва.

«Совершенно не заботясь о жизнях собственных людей, украинское командование продолжает направлять отряды ВСУ на верную смерть», — сообщили Минобороны РФ.

Слаженная работа военных СВО продемонстрирована в видео, опубликованным Минобороны РФ.

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