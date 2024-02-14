Дни, когда свобода восторжествовала: в России предложили отмечать памятные даты, связанные с СВО

Скоро исполнится два года с тех пор, как началась специальная военная операция. За это время наши военнослужащие одержали немало важных побед. Даты некоторых из них могут стать настоящими праздниками, в том числе на государственном уровне.

О самых заметных событиях конфликта корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов.

«Праздничные дни можно приурочить к наиболее резонансным событиям и победным датам, уже имевшим место в ходе СВО и еще только предстоящим», — отметил эксперт.

На сегодняшний день, по его мнению, среди самых значимых дат можно назвать дни освобождения ряда русских городов, в том числе: 12 января (освобождение Соледара), 26 февраля (освобождение Мелитополя), 9 мая (освобождение Попасной), 20 мая (освобождение Мариуполя, Бахмута), 2 июля (освобождение Лисичанска), 25 декабря (освобождение Марьинки).

«По мере дальнейшего продвижения нашей армии и возвращения в состав России городов и сел, календарь военных праздников, в том числе отмечаемых на региональном и федеральном уровнях, обязательно пополнится новыми славными датами», — добавил эксперт.

Ранее Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине.