Артист Рогожин рассказал, как ему отказали в участии на СВО

Заслуженный артист РФ, бывший солист музыкальных коллективов «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин рассказал, как обращался с просьбой отправить его в зону СВО во время объявления частичной мобилизации, пишет интернет-издание «Абзац» .

Артист не служил в армии из-за проблем со здоровьем, но в молодости умел обращаться с оружием. Несмотря на то, что данные навыки были утрачены, а с годами появились проблемы со зрением, отправился в военкомат.

Артист Сергей Рогожин признался, что особенно мотивировало его в тот момент.

«Был такой порыв. Пошел, потому что, когда увидел всех этих самокатчиков, которые поехали за границу, бородатых, подумал, что надо идти», — рассказал заслуженный артист РФ, бывший солист музыкальных коллективов «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин.

В военкомате перечислил свои умения: стрелять из автомата Калашникова, собирать и разбирать его. Сотрудник военкомата открыл дверь и показал, сколько умеющих стрелять мужчин собралось. У артиста спросили, может ли он управлять автотранспортным средством. У Сергея Рогожина нет водительских прав.

«Мне [в ответ]: «Идите занимайтесь своим делом», — рассказал собеседник «Абзаца».

Артист таки и сделал. Начал посещать зону СВО с выступлениями, чтобы поддержать боевой дух военных СВО.

Спикер не понимает тех звезд, которые покинули Россию в знак протеста против СВО. И дело не только в патриотизме и уважении к своим соотечественникам, а в том, что на Западе они никому не будут нужны.

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