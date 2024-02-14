Родион Газманов рассказал, готов ли участвовать в СВО

Сын народного артиста России Олега Газманова музыкант Родион Газманов рассказал, готов ли он стать участником специальной военной операции, защищая Родину с автоматом в руках, пишет интернет-издание «Абзац» .

Певец пояснил, что иногда можно рассуждать, как поступил бы. Оказавшись в ситуации, на практике действовать совершенно иначе.

«Ты никогда не знаешь, как себя поведёшь. Потому что если я сейчас скажу, что готов взять автомат, пойти защищать Родину... Я не знаю, сам бы себе поверил или нет, потому что у любого человека есть инстинкт самосохранения», — высказал мнение Родион Газманов.

Певец отметил, что ситуация, когда творческим людям придется взять в руки оружие и встать на защиту Родины — это знак, что пришел крах, а мир находится на грани ядерной войны. Конечно, когда выбора нет, не имеет значение, как прощаться с жизнью.

Исполнитель Родион Газманов отметил, что может поддерживать боевой дух и оказывать моральную поддержку людям.

«Пока люди, которые принимают решения, считают, что я своей стране принесу больше пользы с микрофоном в зоне боевых действий, чем с автоматом, буду с микрофоном. Когда решат по-другому, значит, придётся брать в руки автомат», – сказал он.

Певец Родион Газманов является одним из попечителей благотворительного фонда «Старость в радость». Он часто выступает в зоне СВО.

Ранее отец Родиона известный певец Олег Газманов подвергся критике поклонников из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, несмотря на то, что лично на мероприятии не присутствовал.