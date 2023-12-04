Артистка Суханкина обвинила Пугачеву в отсутствии четкой жизненной позиции

Звезда отметила, что не зря существует поверье, что каждая семья - потемки. Люди не могут знать, что именно побудило Примадонну уехать из России. Понять, было ли это ее решение или она следовала за другими членами своей семьи, также невозможно. Не стоит и обсуждать эту тему, не имея точной информации.

Однако, артистка России Маргарита Суханкина отметила, что сама никогда не оказалась бы в подобной ситуации. У нее есть четкая позиция. Певица просто не позволит кому-либо влиять на ее волю.

«У меня есть своя четкая позиция, свои взгляды и чтобы вот так кто-то куда-то утащил, такого быть не может — я же не баран на веревочке.», - отметила солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в беседе с корреспондентом KP.RU

Ранее стало известно, какой жесктой критике подвергли певицу Кристину Орбакайте после новости о ее выступлении на конкурсе «Песня года».