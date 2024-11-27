Артистка Талызина считает Константина Богомолова «похотливым режиссером»

Народная артистка РСФСР высказала мнение, что есть деятели, которые занимаются высоким искусством. Однако отнести к данной категории художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова Валентина Талызина не может. Она призналась, что не всегда понимает его творческий подход.

«Богомолов – похотливый режиссер. Есть деятели, которые занимаются высоким искусством, а все, что делает Константин, – это нижний этаж», – сказала она.

Народный артист России Дмитрий Певцов ранее заявил, что ему непонятны причины наделения Богомолова полномочиями руководить творческим процессом в трех театрах. Актер считает, что режиссер ставит во главе постановок эпатаж. Валентина Талызина заявила, что разделяет позицию Певцова.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о романе Константина Богомолова с актрисой Софьей Синицыной.