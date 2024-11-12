Ксения Собчак опровергла слухи о романе Константина Богомолова с актрисой
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак уже пять состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Но хейтеры часто распускают слухи о проблемах в ее личной жизни. Однако Собчак никак на них не реагирует, всячески ограждая себя от ложной информации.
Недавно Богомолову приписали роман с Софьей Синицыной, исполнительницей роли падшей женщины в нашумевшем сериале. Саму Ксению подозревали в отношениях с Федором Бондарчуком.
Собчак игнорирует все слухи и признается, что уже давно не читает «желтую» прессу.
При этом инсайдеры уверяют, что светская львица просто закрыла глаза на интрижку мужа. Сама Ксения в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявила, что ее отношения с мужем всегда меняются, что но они «очень теплые».
Ранее общалось о том, что Собчак получила на день рождения картонную фигуру Путина с цветами.