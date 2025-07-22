Артисты двух российских театров сыграли свадьбу в выходные
Фото: [istockphoto.com]
Артистка балета музыкального театра Дарья Захарова и артист театра кукол Артем Дереченко стали супругами, сообщило издание 7info со ссылкой на группу ГУ ЗАГС Рязанской области.
По информации издания, Артем сделал предложение возлюбленной на сцене театра. Свидетелями романтического момента стали зрители театра в начале апреля. С тех пор у молодых людей началась подготовка к важному в жизни мероприятию.
По данным издания, рязанские артисты активно интересуются жизнью региона и принимают участие в ряде социальных проектов. Так, артисты Рязанского музыкального театра выступили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В пресс-службе учреждения культуры рассказали, что артисты поддержали открытие выставки. Мероприятие приурочили к Дню русского языка. В нем приняли участие дипломаты со всего мира, которые уважают русский язык. В числе артистов были и влюбленные Артем и Дарья. Для участников провели тематические мастер-классы. Артисты презентовали яркие творческие номера.
Ранее сообщалось, что более 5,7 тыс. пар получили пособия в честь юбилея совместной жизни в Подмосковье с начала года.