Артисты двух российских театров сыграли свадьбу в выходные

По информации издания, Артем сделал предложение возлюбленной на сцене театра. Свидетелями романтического момента стали зрители театра в начале апреля. С тех пор у молодых людей началась подготовка к важному в жизни мероприятию.

По данным издания, рязанские артисты активно интересуются жизнью региона и принимают участие в ряде социальных проектов. Так, артисты Рязанского музыкального театра выступили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В пресс-службе учреждения культуры рассказали, что артисты поддержали открытие выставки. Мероприятие приурочили к Дню русского языка. В нем приняли участие дипломаты со всего мира, которые уважают русский язык. В числе артистов были и влюбленные Артем и Дарья. Для участников провели тематические мастер-классы. Артисты презентовали яркие творческие номера.

Ранее сообщалось, что более 5,7 тыс. пар получили пособия в честь юбилея совместной жизни в Подмосковье с начала года.