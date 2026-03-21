Аскариды длиной 25 см: Мясников рассказал о травме, из‑за которой перестал обращать внимание на бразильских женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» поделился воспоминанием из рабочей практики в Африке. Видео опубликовано на платформе «Смотрим». Медик признался, что тогда пережил травму, которая не позволяет ему интересоваться бразильскими женщинами.

Врач рассказал, что в Африке к нему на прием пришла красивая женщина — жена бразильского посла. Во время осмотра она открыла рот, откуда начали выползать аскариды (круглые черви) размером около 25 сантиметров. Телеведущий признался, что после этого случая не обращает внимание на бразильских женщин.

«У меня травма», — рассказал врач.

