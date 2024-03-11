Астролог Ерофеевская рассказала, что ждет каждый знак зодиака с 11 по 17 марта

Астролог Забава Ерофеевская рассказала, что стоит ожидать каждому знаку зодиака в период с 11 по 17 марта, сообщает karelinform.ru .

Выполнять психологические практики эксперт рекомендует Овнам. Пора разобраться в себе и своих ощущениях. Вам понадобится помощь таролога или астролога, чтобы обрести себя.

Тельцам рекомендовано провести неделю более активно, чем обычно. Главное — много общаться. При возможности лучше встретиться с собеседником лично, но и онлайн-коммуникацию никто не отменял.

Близнецам астролог Ерофеевская рекомендует много работать. Давно хотели устроиться на другую работу, перейти в соседний отдел или сменить вид деятельности? Пришло время действовать.

Ракам важно сбежать от неприятностей, которые уже практически догнали их. Лучшее средство — путешествие.

Львы могут изменить свое финансовое состояние. Эксперт рекомендует записаться на курсы по инвестированию, начать осваивать криптовалютный рынок. Если есть задолженность, то стоит непременно разобраться с ней.

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У Дев могут настать сложности в личной жизни, поэтому лучше идти на опережение: сходите на свидание, устройте романтичный ужин дома или просто будьте ближе к своему любимому человеку.

Весам эксперт рекомендует уделить внимание здоровью: можно начать с банальной ежедневной зарядки, которая перерастет в добрую привычку. Не мешает выделить день и пройти общее обследование.

Праздничные выходные для Скорпионов не закончились: продолжайте веселиться, пригласите друзей домой или сходите в ресторан.

Стрельцам же, напротив, пора заканчивать веселиться. Пришло время решать домашние вопросы, можно начать ремонт.

Козерогам стоит оглянуться. Может, сосед, с которым вы ездите каждое утро в лифте — ваш единомышленник, который станет верным другом.

Перед Водолеями открывается много возможностей увеличить капитал. Стоит ими воспользоваться.

Рыбам стоит подумать о себе. Нет, призывов к эгоизму нет. Просто уделите себе больше времени.

Ранее астролог Анастасия Цыгарь рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о важности своевременного заземления.