Астролог Перл назвала три знака, в жизни которых начнутся кардинальные изменения в 2024 году

Астролог Анжела Перл в авторском YouTube-канале рассказала, каким трем знакам стоит подготовиться к кардинальным изменениям в своей жизни в 2024 году, сообщает rosbalt.ru .

В 12-летнем цикле китайского гороскопа год Дракона занимает пятое место. Число пять имеет символическое значение в астрономии. Эксперт утверждает, что для многих жизнь изменится.

Особенно повезло Тиграм. Они смогут достичь гармонии, ведь глобальные перемены произойдут как в личной жизни, так и в карьере. Новые знакомства, новые друзья или партнер по жизни и повышение по карьерной лестнице — вот какие перемены сулит Тиграм год Дракона.

Драконы вступают в период обнуления: развод или разрыв отношений, смена работы, открытие стартапа или заключение брака. Также 2024 год — период подведения итогов. Человек получит материальное или духовное вознаграждение.

Обезьяны смогут сосредоточиться на работе: появится возможность повышения, удачно сложится инвестирование, появится дополнительный доход. Человек обретет признание своего коллектива, его работу оценят по заслугам.

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