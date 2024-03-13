Астролог Первов: неделю сюрпризов и возможностей на пороге весны астры предсказывают всем знакам зодиака

Астролог, оккультист, эксперт в области эзотерики и психолог Даниэль Первов рассказал, что все знаки зодиака на текущей неделе ожидают какие-либо изменения в жизни. Одни встретят любовь, другие добьются карьерного роста. Пришло время новых возможность и сюрпризов, сообщает ИА «Карелинформ» .

Овнам рекомендовано встречаться с друзьями. В личной жизни намечается конфликт, который решится очень легко. Энергия Марса придаст уверенности и сил, которыми стоит воспользоваться для достижения цели.

Тельцы, вы растеряны. Пора структурировать свою жизнь. Займитесь планированием каждого дня и всей недели. На этой неделе Вам сопутствует Венера.

Близнецам рекомендовано учиться и познавать все новое. Возможно, в личной жизни произойдут изменения — появится человек из прошлого, который дорог сердцу.

Ракам лучше побыть наедине с собой. Во-первых, разобраться в мыслях и чувствах. Во-вторых, обезопасить себя от лишних расходов.

Львы, ждите новых знакомств, сюрпризов в личной жизни и новых достижений. Ваш покровитель Солнце особенно активен.

Фото: [ Медиаархив Подмосковья ]

«На пороге весны, когда природа медленно пробуждается от зимней спячки, астры предсказывают нам неделю, полную сюрпризов и новых возможностей. Этот период будет ознаменован не только изменением погоды, но и важными событиями в жизни каждого знака зодиака. Давайте посмотрим, что звезды готовят для нас на предстоящую неделю», — отметил астролог.

Дев ждет повышение по карьерной лестнице или успех на работе. Меркурий призвал Вас анализировать и думать.

Весы, расширяйте горизонты и путешествуйте. Но обратите внимание, что на работе может поступить выгодное предложение.

Скорпионы, не врите любимым, Вас могут проверять. Уделите время самосовершенствованию.

Козероги, уделите внимание заботе о будущем. Стройте дальновидные планы и работайте на перспективу.

Водолеи будут экспериментировать. Каждый эксперимент окажется успешным.

Рыбам стоит доверить интуиции. Важно выбрать день для медитации или творческого хобби.

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