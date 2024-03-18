Астролог Первов предрек каждому знаку зодиака с 18 по 24 марта перемены и новые возможности
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Астролог, оккультист, эксперт в области эзотерики и психолог Даниэль Первов сообщил, что в связи с приближением весны каждый знак зодиака в период с 18 по 24 марта ожидает время искушений и перемен, новых открытий и возможностей, сообщает karelinform.ru.
Эксперт призвал каждого оставаться открытым к переменам. Он уверен, что текущая неделя станет переломной для многих людей.
«Ведь звезды и планеты настраиваются на новый лад», — рассказал КарелИнформ астролог, оккультист, эксперт в области эзотерики и психолог Даниэль Первов.
Астролог дал рекомендации каждому знаку зодиака:
- Овнам лучше реализовывать давние планы и начинать новые проекты.
- Тельцам стоит сосредоточиться и не переключаться с одного задания на другое.
- Близнецам на работе не стоит менять выбранный курс, а вот в личной жизни быть готовым к новым знакомствам.
- Ракам лучше расслабиться и смело делиться мыслями, переживаниями и чувствами.
- Львам пришло время развиваться творчески.
- Девам рекомендовано уделить время здоровью.
- Весам на работе важно вспомнить о своей природной дипломатичности, в личной жизни не стоит избегать серьезных разговоров.
- Скорпионам пришло время самореализовываться и самовыражаться.
- Стрельцам особенно важно проявлять гибкость и терпение, тем более в личной жизни.
- От козерогов ждут важного решения на работе, зато дома все стабильно и спокойно.
- Водолеям стоит выйти из зоны комфорта.
- Мечты рыб превратятся на этой неделе в реальность.
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