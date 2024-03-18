Астролог Первов предрек каждому знаку зодиака с 18 по 24 марта перемены и новые возможности

Эксперт призвал каждого оставаться открытым к переменам. Он уверен, что текущая неделя станет переломной для многих людей.

«Ведь звезды и планеты настраиваются на новый лад», — рассказал КарелИнформ астролог, оккультист, эксперт в области эзотерики и психолог Даниэль Первов.

Астролог дал рекомендации каждому знаку зодиака:

Овнам лучше реализовывать давние планы и начинать новые проекты.

Тельцам стоит сосредоточиться и не переключаться с одного задания на другое.

Близнецам на работе не стоит менять выбранный курс, а вот в личной жизни быть готовым к новым знакомствам.

Ракам лучше расслабиться и смело делиться мыслями, переживаниями и чувствами.

Львам пришло время развиваться творчески.

Девам рекомендовано уделить время здоровью.

Весам на работе важно вспомнить о своей природной дипломатичности, в личной жизни не стоит избегать серьезных разговоров.

Скорпионам пришло время самореализовываться и самовыражаться.

Стрельцам особенно важно проявлять гибкость и терпение, тем более в личной жизни.

От козерогов ждут важного решения на работе, зато дома все стабильно и спокойно.

Водолеям стоит выйти из зоны комфорта.