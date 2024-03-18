Астролог Первов предрек каждому знаку зодиака с 18 по 24 марта перемены и новые возможности

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Pxhere.com

Фото: [Pxhere.com]

Астролог, оккультист, эксперт в области эзотерики и психолог Даниэль Первов сообщил, что в связи с приближением весны каждый знак зодиака в период с 18 по 24 марта ожидает время искушений и перемен, новых открытий и возможностей, сообщает karelinform.ru.

Эксперт призвал каждого оставаться открытым к переменам. Он уверен, что текущая неделя станет переломной для многих людей.

«Ведь звезды и планеты настраиваются на новый лад», — рассказал КарелИнформ астролог, оккультист, эксперт в области эзотерики и психолог Даниэль Первов.

Астролог дал рекомендации каждому знаку зодиака:

  • Овнам лучше реализовывать давние планы и начинать новые проекты.
  • Тельцам стоит сосредоточиться и не переключаться с одного задания на другое.
  • Близнецам на работе не стоит менять выбранный курс, а вот в личной жизни быть готовым к новым знакомствам.
  • Ракам лучше расслабиться и смело делиться мыслями, переживаниями и чувствами.
  • Львам пришло время развиваться творчески.
  • Девам рекомендовано уделить время здоровью.
  • Весам на работе важно вспомнить о своей природной дипломатичности, в личной жизни не стоит избегать серьезных разговоров.
  • Скорпионам пришло время самореализовываться и самовыражаться.
  • Стрельцам особенно важно проявлять гибкость и терпение, тем более в личной жизни.
  • От козерогов ждут важного решения на работе, зато дома все стабильно и спокойно.
  • Водолеям стоит выйти из зоны комфорта.
  • Мечты рыб превратятся на этой неделе в реальность.

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