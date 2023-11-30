Астролог рассказал, как правильно провести вечер 30 ноября

Вечер 30 ноября имеет особенную энергетику, потому что с завтрашнего дня наступает первый день календарной зимы и последний месяц в текущем году. Все эти факторы имеют особенное значение, поэтому эксперт по звездам Павел Глоба советует придерживаться определенных рекомендаций.

Советы эксперт опубликовал на странице в интернет-мессенджере, сообщает портал «Дни.ру». В конце тяжелого рабочего дня важно уделить время семье. Можно устроить праздничный ужин и собраться всей семьей за столом. Обсуждение различных тем и рассказ каждого члена семьи о подходящем к завершению дне очень сближают.

Не стоит забывать о себе. Если есть хобби, то важно уделить ему немного времени. Или же как раз и открыть в себе удивительные способности, о которых ранее не знали.

Рекомендовано также проанализировать все, что произошло за день. Многие приметы исполняются.

«Случайно попасть под дождь, или увидеть радугу – к помощи и получению благодати. Если вы попали под грозу, увидели молнию – знаки помощи свыше. Неожиданное отключение воды – к нищете и одиночеству. Потеря цепочки, часов, мелких предметов, пуговиц - знак возможного разрыва с близкими, для женщин – опасность развода. Случайно пролить на себя жидкость, упасть на мокрое означает примирение, прощение и возвращение старых друзей.», - написал по звездам Павел Глоба

Эксперт советует также с особым вниманием отнестись к сновидениям, которые приснились в ночь на 30 ноября. Судьба может посылать много предупреждающих знаков.

Кстати, 30 ноября - это Международный день секса. Врач общей практики Мария Беляева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» является ли информация о том, что секс полезен для здоровья, правдой. Также назвала рекомендованное количество раз занятий сексом в неделю.