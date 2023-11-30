«Это норма»: выяснилось, сколько раз в год нужно заниматься сексом
Врач Беляева рассказала, сколько раз в год надо заниматься сексом
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Ежегодно 30 ноября отмечается Международный день секса. В этот день можно вспомнить о том, что интимная близость необходима не только для получения удовольствия, но и для того, чтобы поддерживать здоровье в порядке.
Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, секс держит иммунную систему под контролем, снижает риск развития заболеваний мочеполовой системы, уменьшает уровень стресса, улучшает сон, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализует давление.
«Также близость с партнером улучшает тонус скелетной мускулатуры, уменьшает боль, повышает либидо. Исследования гласят, что для нормального самочувствия достаточно заниматься сексом 54 раза в год, то есть раз в неделю», — пояснила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Но, уточнила собеседница, эта цифра сильно зависит от возраста, состояния организма и внешних факторов, поэтому изменение в ту или иную сторону — это норма.
«А вот длительное отсутствие секса больше сказывается на мужском здоровье. Это приводит к застойным явлениям и заболеваниям мочеполовой системы, оказывает негативное действие на психическое состояние», — добавила Беляева.
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