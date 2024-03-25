Астролог Тубис: 25 марта в опасности два знака зодиака

Астролог Екатерина Тубис рассказала о главной особенности 25 марта, сообщает NewsNN . В этот день одновременно происходит два природных явления — полнолуние и лунное затмение. Особенно сложно в этот день двум знакам зодиака .

Луна находится с Кету, что негативно влияет на каждого человека. Он начинает анализировать, в чем допустил ошибку в прошлом, можно ли ее изменить. Повлиять на ход событий в прошлом времени невозможно. Тогда человек невольно занимается самобичеванием.

Астролог рекомендует представителям всех знаков зодиака 25 марта быть осторожными.

«Очень осторожно относитесь к тому, что вы говорите, что вы думаете, как вы говорите, для чего, с какой целью, с каким намерением», — добавила Тубис.

Одновременно с этим не стоит бояться чего-то неизвестного в этот день. Можно смело экспериментировать.

День сложный для всех, но особенно для Рыб и Дев, уверена Екатерина Тубис.

Ранее астропсихолог Татьяна Ивановская назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» лучших работников среди представителей зодиакального круга. Согласно данным аналитиков сервиса «Работа.ру», каждый пятый работодатель обращает внимание на знак зодиака соискателя работы.