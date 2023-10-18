Астролог Тубис перечислила особенные дни ноября: стоит отметить их в календаре

Астролог Екатерина Тубис рассказала, в какие дни в ноябре лучше в первую очередь уделять время работе, а в какие – устраивать личную жизнь или заводить новых друзей, сообщает newsnn.ru .

Астролог выделила несколько особенных дней ноября. Уже второго числа можно начинать реализовывать то, что длительное время откладывали на потом. Венера плавно переходит в знак Девы, поэтому день благоприятный для корректирования проблем в отношениях любого характера.

4 ноября все проблемы будут решаться легко. Если есть важный проект, то лучше уделить ему время именно в этот день. Благодарить стоит знак Скорпиона, в который переходит Меркурий. Это и делает день плодотворным.

«16 ноября. Марс переходит в знак Скорпиона, что дает способность более глубоко погружаться в решение текущих задач и подходить к делам более серьезно. Вместе с тем, избыток энергии может привести к вспышкам гнева, нежеланию уступать партнерам, скрытности, стремлению критиковать и выражать свои мысли не самым корректным образом. Также в этот день Солнце перейдет в знак Скорпиона, что говорит о собственной уверенности. Главное не ущемлять других людей и не доводить ситуации до оскорблений и обид.», - пишет newsnn.ru, ссылаясь на рекомендации астролога Екатерины Тубис

27 ноября Меркурий покинет знак Скорпиона и перейдет к знаку Стрельца. Людям в этот день легко решать конфликтные ситуации. Остерегаться стоит быстрых решений. Не стоит совершать импульсивных поступков. Важно сосредоточиться и проанализировать ситуацию.

29 ноября легко завести новых знакомых и найти надежных партнеров по бизнесу. В знак Весы переходит Венера. В этот день появится желание уделить немного времени себе, временами даже слегка капризничая.

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