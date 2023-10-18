Астролог Тубис перечислила особенные дни ноября: стоит отметить их в календаре
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Астролог Екатерина Тубис рассказала, в какие дни в ноябре лучше в первую очередь уделять время работе, а в какие – устраивать личную жизнь или заводить новых друзей, сообщает newsnn.ru.
Астролог выделила несколько особенных дней ноября. Уже второго числа можно начинать реализовывать то, что длительное время откладывали на потом. Венера плавно переходит в знак Девы, поэтому день благоприятный для корректирования проблем в отношениях любого характера.
4 ноября все проблемы будут решаться легко. Если есть важный проект, то лучше уделить ему время именно в этот день. Благодарить стоит знак Скорпиона, в который переходит Меркурий. Это и делает день плодотворным.
«16 ноября. Марс переходит в знак Скорпиона, что дает способность более глубоко погружаться в решение текущих задач и подходить к делам более серьезно. Вместе с тем, избыток энергии может привести к вспышкам гнева, нежеланию уступать партнерам, скрытности, стремлению критиковать и выражать свои мысли не самым корректным образом. Также в этот день Солнце перейдет в знак Скорпиона, что говорит о собственной уверенности. Главное не ущемлять других людей и не доводить ситуации до оскорблений и обид.», - пишет newsnn.ru, ссылаясь на рекомендации астролога Екатерины Тубис
27 ноября Меркурий покинет знак Скорпиона и перейдет к знаку Стрельца. Людям в этот день легко решать конфликтные ситуации. Остерегаться стоит быстрых решений. Не стоит совершать импульсивных поступков. Важно сосредоточиться и проанализировать ситуацию.
29 ноября легко завести новых знакомых и найти надежных партнеров по бизнесу. В знак Весы переходит Венера. В этот день появится желание уделить немного времени себе, временами даже слегка капризничая.
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