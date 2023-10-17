Нет лени и черной одежде: как правильно провести Харитинин день 18 октября

Православные христиане 18 октября вспоминают мученицу Харитину, жившую в четвертом веке нашей эры на турецком берегу Черного моря. Многие язычники, глядя на доброту и благочестие девушки, стали принимать христианскую веру. Харитину арестовали, подвергли мучительным пыткам и казнили, так как от своей веры девушка не отреклась.

В народе день называют Харитинин. Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести 18 октября.

«В православной церкви день памяти святой Харитины является временем молитвы и размышлений о значимости верности своей вере. Ее жизнь служит примером того, какие ценности и идеалы могут быть главными в жизни верующего человека», — пояснила Мишина.

В этот день, по ее словам, нужно надевать новую одежду — она привлечет удачу. Одежда темного цвета на свидании приведет к скорой разлуке, а красная только укрепит любовь, добавила ясновидящая.

«На Харитину запрещено завидовать, сплетничать и сквернословить. Лениться, даже если вы в отпуске, тоже нельзя. Это прекрасный день, чтобы сделать то, что давно откладывали на потом», — подчеркнула Мишина.

В народе также считалось, что если на Харитину нет снега, то зима наступит не скоро.

«Любой церковный праздник напоминает нам о важности духовного развития и доброты, поэтому не жалейте слов любви для своих близких в этот день», — заключила собеседница издания.

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