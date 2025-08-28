Астроном Богачев: на выходных жители Подмосковья могут увидеть яркие полярные сияния

По информации издания, в последнее время сотрудники лаборатории часто сообщают о большом количестве пятен, которые эксперты фиксируют на Солнце. «Творится настоящий ад» — так специалисты охарактеризовали ситуацию. Среди россиян возникают опасения, что подобные скопления закончатся мощным взрывом, ведь ни одной вспышки пока зафиксировано не было. Можно предположить, что Солнце накапливает эту энергию. Эксперт Сергей Богачев подобные предположения опроверг.

«Мы ожидаем в четверг или пятницу (28–29 августа) возобновления на Солнце вспышек высшего X уровня, которых не было уже более 2 месяцев», — рассказал Сергей Богачев.

Эксперт рассказал, что наиболее крупные и быстро растущие активные области в настоящее время находятся в зоне влияния на Землю. Сергей Богачев спрогнозировал, что к последним летним выходных ожидается сильная магнитная буря. Эксперт добавил, что в преддверии осененного сезона ночи по большей части территории России уже стали более темными. Это значит, что жители многих регионов, в том числе Подмосковья, станут свидетелями ярких полярных сияний.

«Происходящий всплеск активности стал довольно неожиданным и никакими солнечными циклами не предвещался», — отметил эксперт.

