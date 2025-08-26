Что скрывает от нас Солнце и как зеленый свет в предгорьях Саян предупреждает о магнитных бурях?

Эксперт рассказал, что ученые непрерывно изучают все изменения в солнечной системе. Сергей Лесовой рассказал, что со временем Солнце может остыть. Однако он успокоил россиян. Процесс может занять миллиарды лет.

Эксперт Лесовой рассказал, что не верит в прогнозы астрологов. По его данным, солнце изучают с научной целью. Эксперт не отрицает, что различные изменения в солнечной системе также отражаются на самочувствии людей. Магнитное поле планеты перестраивается под воздействием солнечных частиц. На приборах специалистов появляется зеленый цвет, если солнечные частицы нанесли сильный удар по магнитному щиту Земли. Красный цвет сигнализирует, что удар был незначительным. Информация особенно важна для метеозависимых, которые могут при возможности заранее распланировать день, отметил корреспондент издания.

Ранее сообщалось, что ученые впервые увидели корональные петли шириной всего 21 км.