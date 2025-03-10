Астроном Демин пояснил, почему жители Ростовской области заметили у Луны кольца

В ночь на 10 марта жители Ростовской области заметили вокруг Луны световые кольца. Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Демин рассказал, что стало причиной природного явления, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, местные жители фотографировали световое кольцо, которое появилось на достаточно близком расстоянии от Луны. Снимки появились в телеграм-каналах. Горожане активно делились предположениями, с чем связан оптический эффект.

По данным издания, некоторые рассказывали, что световое кольцо поможет спрогнозировать погоду на ближайшие дни. Однако предположения разделились. Одни комментаторы предрекли дождь, а другие — мороз. В вечернее время жители наблюдали яркий закат, а ночью небо озарилось светом. Эксперт Николай Демин рассказал, что такое оптическое явление называется эффектом Гало.

«Оно (явление. — Прим. ред.) появляется из-за преломления и рассеивания света Луны на ледяных кристалликах в перистых облаках, которые расположены на высоте около 10-12 километров», — объяснил RostovGazeta ростовский ученый.

Ранее астролог Астратова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», предзнаменованием чего считается появлением «Кровавой луны» на ночном небе. В ближайшее время полное лунное затмение ожидается 14 марта.