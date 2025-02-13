Астроном назвал дату, когда четыре планеты будут видны на небе

Астроном Виталий Угренинов рассказал, что в конце февраля невооруженным взглядом будут видны Марс, Юпитер, Венера и Меркурий, сообщил newstracker.ru.

Эксперт предупредил, что планеты не расположены в одну линию, а время их видимости не совпадает друг с другом. Так, наблюдать за Меркурием получится не более получаса. Затем планета скроется за горизонтом. Искать планеты рекомендовано сразу после заката Солнца. Меркурий будет появляться низко на западном горизонте. Наблюдать за явлениями россияне смогут на протяжении нескольких дней в конце февраля.

«Из всех участников «парада» самым ярким объектом является Венера. Она выглядит, как очень яркая звезда и видна с наступления сумерек до девяти вечера на западе», — рассказал NewsTracker астроном Виталий Угренинов.

Астроном Угренинов отметил, что наблюдать за Сатурном можно до захода Солнца. Планета исчезнет с горизонта вместе с Солнцем. 24 февраля Меркурий и Сатурн подойдут особенно близко друг к другу, что станет кульминацией февральского парада. По данным эксперта, до 28 февраля планеты все еще будет видно на небе.

Издание рекомендует наблюдать за великим февральским сближением непосредственно после заката Солнца, потому что некоторые планеты быстро пропадают из зоны видимости из-за близкого расположения к горизонту на западе.

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