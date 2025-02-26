Астроном объяснил, как вспышки на Солнце влияют на погоду

Заведующий обсерваторией Парка Горького Николай Демин рассказал, что проследить зависимость влияния Солнца на погоду можно лишь на промежутках десятка лет, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт предупредил, что ничего необычного в подобных вспышках Солнца нет. Звезда Солнечной системы имеет 11-летний цикл активности. На 2025 год пришелся период наивысшей активности, который теперь повторится через 11 лет. Николай Демин отметил, что вспышки отражаются на погоде, но люди этого не могут заметить из-за слишком медленного течения явления.

Эксперт Демин пояснил, что сразу после вспышки на Солнце россияне не станут свидетелями резкого потепления или похолодания. Например, испаряемость в морях и океанах будет повышена, что спровоцирует увеличение осадков.

«Но эти тренды более плавные и не сиюминутные», — рассказал RostovGazeta астроном.

Астроном отметил, что в 2024 году также происходили вспышки на Солнце. Как следствие, жители юга России наблюдали за полярным сиянием. По мнению эксперта, в прошлом году были зафиксированы и более мощные вспышки, чем сейчас.

Эксперт привел в пример погоду в Ростове-на-Дону. В городе сейчас холодно. Однако с Солнцем погодные условия не связаны. В регионе преобладают северо-восточные и северные потоки ветров.

«Солнечная активность тут не причем, и в данном случае можно говорить только о совпадении», — резюмировал астроном.

Ранее сообщалось, что на Солнце вновь произошла мощная вспышка.