На Солнце вновь произошла мощная вспышка

На Солнце произошла очередная мощная вспышка с выбросом плазмы близко к направлению Земли. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев.

По его словам, этот значительный солнечный феномен был зафиксирован в активной области №4000, расположенной под углом около 39 градусов от линии, соединяющей Солнце и Землю.

По предварительным данным, тяжелые заряженные частицы, образовавшиеся в результате вспышки, могут достичь Земли уже во вторник, 25 февраля. Исследователь предупреждает, что в ближайшие дни риски воздействия солнечной активности на космические аппараты значительно возрастут.

Основная часть выброса, обладающая наибольшей энергией, ожидается 27 февраля. Это может спровоцировать геомагнитные бури на Земле.

Ранее в ИКИ РАН уже сообщали о мощном выбросе плазмы. Эксперты отметили, что расширяющееся облако плазмы образовалось примерно в 01:00 мск ночи и не исчезало ориентировочно до 10:00 мск.