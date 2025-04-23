Астроном рассказал, какие астрономические события можно наблюдать в мае без приборов

Ставропольский астроном-любитель Александр Камышников рассказал, что в мае можно будет наблюдать за некоторыми природными явлениями без специализированного оборудования, сообщил newstracker.ru.

«Ни лунных, ни солнечных затмений не ожидается, пролетов комет не будет. Однако ожидаются близкие прохождения различных планет мимо Луны. Таким образом, планеты „придут в гости“ к нашему спутнику», — рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что в мае не произойдет никаких уникальных явлений. Однако это не означает, что наблюдать будет не за чем. На близком расстоянии от Луны будут проходить некоторые планеты. Уже 3 мая Марс окажется на угловом расстоянии рядом с Луной. Расстояние составит около двух градусов. Наблюдать за процессом можно будет ориентировочно к полуночи невооруженным взглядом.

«Днем ранее, 2 мая, Венера сблизится с Нептуном, между ними также будет примерно два градуса. Вот только Нептун невооруженным взглядом не увидеть. Зато можно наблюдать за красавицей Венерой — по вечерам над западным горизонтом», — рассказал эксперт.

По данным эксперта, пик метеорного потока Эта-Аквариды ожидается 5–6 мая. Наблюдать за ним рекомендовано в предрассветные часы. Желательно покинуть черту населенного пункта. В час ожидается прохождение около 10-30 метеоров.

«Достаточно только поднять голову в небо и ждать», — отметил астроном.

Эксперт рассказал, что 12 мая Луна будет казаться более яркой и большой. Причина в том, что она отдалится от Земли на большое расстояние. Майское полнолуние окажется в Весах. Его еще называют цветочным. Название появилось благодаря индейцам, которые обратили внимание на цветение растений в период весеннего полнолуния.

Эксперт сообщил, что 13 мая Луна окажется в созвездии Скорпиона, 22 мая — Сатурна, 23 мая — Венеры. В эти дни россияне смогут наблюдать за планетами. 13 мая они также заметят самую яркую звезду — Антарес.

«Завершится этот „поход планет“ в гости к Луне 27 мая, когда произойдет новолуние и Луна скроется в ярком дневном майском небе», — сообщил специалист.

Ранее сообщалось, что ученые нашли признаки жизни на другой планете.