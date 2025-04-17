Ученые нашли признаки жизни на другой планете

На расстоянии 124 световых лет от Земли астрономы зафиксировали признаки, указывающие на потенциальное существование жизни на другой планете.

Группа ученых из Кембриджского университета сообщила об обнаружении двух органических соединений в атмосфере экзопланеты K2-18b, расположенной в созвездии Льва. Согласно публикации в Astrophysical Journal, эти находки представляют собой наиболее убедительные доказательства внеземной жизни, о чем сообщается на портале Кембриджского университета.

Впервые экзопланета K2-18b была обнаружена в 2015 году, и уже тогда она рассматривалась как перспективный кандидат для поиска жизни. Ученые предполагали, что поверхность планеты может быть покрыта океанами.



Теперь, благодаря данным, полученным с космического телескопа Джеймса Уэбба, исследователи обнаружили «многообещающий намек» на диметилсульфид — молекулу, которая на Земле производится исключительно живыми организмами.

Один из исследователей заявил на пресс-конференции в Кембриджском университете, что это первые признаки потенциально обитаемого инопланетного мира.

На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид являются продуктами жизнедеятельности, в основном, микроорганизмов, таких как морской фитопланктон. Хотя нельзя исключать, что неизвестный химический процесс может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты стали самым серьезным аргументом в пользу того, что жизнь может существовать за пределами нашей Солнечной системы.

Концентрация обнаруженных соединений в атмосфере K2-18b значительно превышает земную, достигая более десяти частиц на миллион, в то время как на Земле этот показатель не превышает одной частицы на миллион.

По словам ученых, вероятность случайного происхождения этих соединений составляет 0,3%, в то время как для признания научного открытия этот показатель должен быть ниже 0,00006%.

Профессор Никку Мадхусудхан, участник исследовательской группы, отметил, что, несмотря на осторожный оптимизм, необходимы дополнительные данные для подтверждения результатов.

Обнаружение этих соединений подтвердило гипотезу о высокой концентрации этих веществ на планетах гикеанского типа — горячих небесных телах, покрытых океаном с водородной атмосферой, добавил Мадхусудхан.

Ранее сообщалось, что космический корабль Blue Origin с Кэти Пэрри и невестой Безоса совершил туристический полет.